Haberler

DSİ, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor

DSİ, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında, Mardin merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Balta, projenin tamamlanmasıyla mevcut kapasitesi yıllık 58,6 milyon metreküp olan isale hattının toplam kapasitesinin yıllık 75,3 milyon metreküpe çıkacağını ve Mardin merkezi, Kızıltepe, Nusaybin ilçeleri ile civar yerleşimlerinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

Balta, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 85 kilometresi çelik 10 kilometresi HDPE olmak üzere toplam 95 kilometre boru döşenmesi, 2 içme suyu deposu, pompa istasyonu ve gerekli sanat yapıları yapılacaktır. Mardin 2. Kademe İçme Suyu İsale Hattı işinde fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 23 seviyesindedir."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title