Mardin haber... Nusaybin'de yol düzenleme çalışmalarına başlandı Mardin haberler: Mardin'in Nusaybin ilçesinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmaları başladı. Nusaybin Belediyesi tarafından Dicle ve Yenişehir mahallelerinde yol düzenleme çalışmalarına başlandı. Ekipler, Dicle Mahallesi Mısra Sokak'ta parke taşı, Yenişehir Mahallesi Gündem Sokak'ta ise kaldırım çalışması yürütüyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarla ilgili inceleme yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay'dan bilgi aldı. Çalışanlarla parke taşı döşeyen Kayabaşı, ilçede bir yılda yol sorununu bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Güncel AA / Mehmet Arif Altunkaynak Yenişehir Nusaybin Mardin Dicle Güncel Haberler

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