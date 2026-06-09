Derik'te yangın ve tahliye tatbikatı
Mardin'in Derik ilçesinde AFAD koordinesinde kamu kurum temsilcilerine yönelik yangın söndürme ve tahliye tatbikatı düzenlendi.
Mardin'in Derik ilçesinde yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinesinde kamu kurum temsilcilerine yönelik Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hükümet Konağının otoparkında tatbikat yapıldı.
Tatbikatta, katılımcılara yangın söndürme teknikleri, yangın anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı nasıl davranılacağı ve tahliye eğitimi verildi.
Programa, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan da katıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur