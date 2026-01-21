Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı ve Türkiye Kamu-Sen Mardin İl Temsilcisi Mesut Üregen, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Mesut Üregen, beraberindekilerle merkez Artuklu ilçesinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üregen, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstererek, Türk bayrağının gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunmaya ve bayraklarını gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üregen, şunları kaydetti:

"Rengini şehitlerimizin aziz kanından alan, bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin yegane teminatı ve sembolü olan şanlı Türk bayrağımıza yapılan alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bayrak, bir milletin şerefi, namusu ve onurudur. Bu kutsal emanete el uzatma cüretinde bulunacak kişi, bayrak, vatan, millet sevgisinden nasibini almamış bir soysuz olabilir ancak bu ihaneti yapanlar, tarih önünde ve vicdanlarda da mahkum olmaya mecburdur."

İbrahim Arı da yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısının Türkiye Cumhuriyeti devletini, ay yıldızlı bayrağını ve milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan açık bir provokasyon olduğunu belirtti.

Eylemi gerçekleştirenlerin "ne Mardinli olduğunu ne de milletin değerlerini temsil ettiğini" vurgulayan Arı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, bölücü, ayrıştırıcı ve karanlık odakların maşası olan provokatör unsurlardır. Şunun altını özellikle çizerek ifade ediyoruz ki, bu kadim şehirde yaşayan Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere Mardin'in onurlu halkı devletine olan bağlılığını her şartta ve her zeminde ortaya koymuştur. Bu topraklar için canını ortaya koymuş Kürt gazilerimiz, şehitlerimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz, bu bağlılığın en açık ve tartışmasız göstergesidir. Söz konusu eylem, Mardin halkını asla temsil etmemektedir. Aksine, Mardin'in huzuruna, kardeşliğine ve devlet ile millet bütünlüğüne yönelik alçakça bir saldırıdır. Bu saldırıyı ve arkasındaki ihanet zihniyetini en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz."