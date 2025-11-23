Haberler

Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Mardin'de iki aile birbirine girdi, 6 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Jandarma, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
  • Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
  • Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak müdahale etti.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Mardin'de iki aile birbirine girdi: 6 yaralı

YARALILAR MARDİN DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerinesopalarla acımasızca saldırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sakın ayırmayın aralarında ne sorun varsa kendi bildikleri yoldan halletsinler .. Bu yaşa kadar hukuk yolunu öğrenemedilerse bundan sonra hiç öğrenemezler ..

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKARAYEL:

URRUN MNK...........

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 357.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.