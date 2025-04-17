Mardin'de "Siyonizm'e Karşı Cesaret Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle MAÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda "Dünyanın Cesarete İhtiyacı Var" mottosuyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak başlıca çalışma odaklarından birini Kudüs'ün ve Filistin'in oluşturduğunu söyledi.

Bu çalışmalara öncülük eden iki saygın kuruluşun da üniversitenin çalışmalarına büyük katkı sunduğunu ifade eden Özcoşar, bunların "Kadim Akademi" ve "Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı" olduğunu belirtti.

Özcoşar, şöyle devam etti:

"Adına üniversite denen ve bilim üretme iddiası taşıyan kurumların, dünyanın belli bir kesiminin siyasi, sosyal ve ekonomik gücüne katkı sunan ve bu kesimin yaptıklarını meşrulaştıran teoriler üreten tekno-politik yapılara dönüştüğü oldukça yaygın bir tartışma konusu. Siyonizmin bilim dünyası ve akademiyle ilişkileri tam anlamıyla bir baskı politikasına dayanıyor. Bilim dünyasında büyük korku atmosferi oluşturularak, siyonizm aleyhinde konuşma ihtimalinin dahi uzak durulması gereken bir tehlikeye dönüştürüldü. Bütün hayatını batı düşüncesini desteklemekle geçirmiş akademisyenler siyonist baskıya karşı, çocukların vahşice öldürülmesine karşı itirazlarını açıkça dile getirmeyi bir kenara bırakın, zihinlerinden geçirdikleri iddiasıyla işlerinden olabiliyorlar."

Dünyanın farklı kesimlerinden kitlelerin, baskılara rağmen Gazze'yi destekleme cesareti gösterdiğini anlatan Özcoşar, dünyada en bariz eksikliğin vicdan değil, cesaret olduğunu dile getirdi.

Özcoşar, "Gazze şehitlerinin anısını yaşatmak, küresel farkındalığı artırmak ve soykırımın faillerini sorumlu tutmak, gelecek nesillerimizin 'Masum insanlar katledilirken neredeydiniz ve ne yaptınız?' sorularına onurlu bir cevap vermek gibi gerekçelerimiz var ama bunların da ötesinde yüce yaratıcının huzurunda utancımızı azaltmak gibi bir gayemiz var." ifadelerini kullandı.

Törende 5 dalda belirlenen "cesaret ödülleri" takdim edildi

Törende daha sonra "devletler", "akademi", "medya", "öğrenci" ve "spor" olmak üzere 5 farklı alanda "Cesaret Ödülleri"nin takdimine geçildi.

"Devletler" nezdinde Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya halkı, "akademi" alanında Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi ve acil tıp uzmanı ve akademisyen Prof. Dr. Mads Gilbert, "öğrenci" kategorisinde Ayşenur Ezgi Eygi ve "spor" dalında Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu ödüle layık görüldü.

"Medya" dalında Anadolu Ajansına ödül

Törende "medya" kategorisinde Anadolu Ajansı ve Al Jazeera ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve CNN Türk Program Sunucusu Fulya Öztürk'e ödül verildi.

Anadolu Ajansının (AA) ödülünü AA Diyarbakır Bölge Müdürü Sema Kaplan aldı.

Kaplan, Anadolu Ajansını ödüle layık gören Mardin Artuklu Üniversitesine teşekkür ederek, "Anadolu Ajansı olarak İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı soykırımını ve işlediği savaş suçlarını tüm yönleriyle belgeleyerek ve kayıt altına alarak uluslararası kamuoyuna aktarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaplan, AA'nın "Kanıt" ve "Tanık" isimli kitaplarının İsrail'in savaş suçlarını belgeleyen temel kaynaklardan olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Gazze'de yaşanan dramı dünyaya duyurmak için görevini yaparken Anadolu Ajansından muhabirlerimiz ve diğer medya kuruluşlarından çok sayıda meslektaşımız da maalesef binlerce Filistinli gibi saldırılarda hayatını kaybetti. Bu ödülü onların anısına da çok anlamlı buluyorum. Uluslararası hukukun ve adaletin tecelli etmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Programa, Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Talat Yavuz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törenin ardından davetliler kampüste oluşturulan, çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı, stantların yer aldığı Gazze Sokağı'nı gezdi.

Daha sonra "25. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu" kapsamında düzenlenen oturumlara geçildi.