Mardin'deki öğretmen cinayetinin akılalmaz nedeni ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli sınıf öğretmenliği yapan Abdurrahim Yılmaz, dün öğle saatlerinde okul çıkışı motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 40 yaşındaki Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İNTİKAM' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan, genişletilen soruşturma kapsamında İ.E.'nin kardeşi F.E. ve babası K.E. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.