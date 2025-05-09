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Mardin'deki öğretmen cinayetinin akılalmaz nedeni ortaya çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın okul çıkışı öldürülmesine ilişkin soruşturmada silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde yer alan 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli sınıf öğretmenliği yapan Abdurrahim Yılmaz, dün öğle saatlerinde okul çıkışı motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Mardin'de Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

KURTARILAMADI

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 40 yaşındaki Yılmaz yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Yılmaz, kurtarılamadı.

Mardin'de Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

TOPRAĞA VERİLDİ

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Halkalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mardin'de Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

'İNTİKAM' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.E., Nusaybin ilçesinde yakalandı. Şüphelinin, saldırıyı 25 Mart 2022'de Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden yakınları Ferman ve Tuncay Ertaş'ın intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi.

Mardin'de Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 3'e Yükseldi

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan, genişletilen soruşturma kapsamında İ.E.'nin kardeşi F.E. ve babası K.E. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'deki öğretmen cinayetinin akılalmaz nedeni ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

İntikamınız batsın. Şimdi kim kazandı,ölenler toprağa kalanlar cezaevine , aklınıza giren kadınlar da 2 gün sonra keyiflerine bakarlar. Ka akıl?

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