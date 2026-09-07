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Mardin'de şehitler için anma programı düzenlendi

Mardin'de şehitler için anma programı düzenlendi
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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, güvenlik korucuları Abdüllatif Emen ve Evren Başçı için anma programı düzenlendi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, güvenlik korucuları Abdüllatif Emen ve Evren Başçı için anma programı düzenlendi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva ile güvenlik korucuları Emen ve Başçı için şehadetlerinin yıl dönümünde düzenlenen anma programında mevlit okutuldu.

Anma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Tuncay Akgün, şehit aileleri, gaziler ve özel harekat polisleri katıldı.

Kaynak: AA
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