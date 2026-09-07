Haberler

6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

BÜLENT KORKMAZ İLE YOLUN SONU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

6 MAÇTA 4 KEZ KAYBETTİ

Antalyaspor ile haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Bülent Korkmaz, takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü

Bu adamı kim durdurabilecek? Şimdiden 4 büyüklere göz kırptı bile
''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Yaptığını gören rakip taraftarlar bile 'Helal olsun' demeden edemiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler