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Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi

Fanatik Fenerbahçeli olan Cengiz Kurtoğlu'na beklenmedik Beşiktaş sürprizi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, düet yaptığı minik hayranının mikrofonu alıp seyirciye seslenmesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sanatçının çocuğa verdiği yanıt alanı alkışa boğdu.

  • Cengiz Kurtoğlu, Bursa Yenişehir'de düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne aldı.
  • Sahneye davet ettiği minik bir hayranının 'Beşiktaşlılar burada mı?' tezahüratı üzerine şaşkınlık yaşayan fanatik Fenerbahçeli Kurtoğlu, küçük Beşiktaşlı hayranını tebrik etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sahneye davet ettiği minik hayranlarından birinin "Beşiktaşlılar burada mı?" şeklindeki tezahüratı karşısında şaşkınlık yaşadı. Fanatik Fenerbahçeli olduğunu bilinen Kurtoğlu, Beşiktaşlı küçük hayranını tebrik etti.

BURSA'DA CENGİZ KURTOĞLU COŞKUSU

Binlerce kişinin katıldığı festivalde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında minik hayranlarını sahneye davet eden Kurtoğlu, çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi.

''BEŞİKTAŞLILAR BURADA MI?''

Şarkı sırasında çocuklardan biri mikrofonu isteyerek seyircilere dönüp "Beşiktaşlılar burada mı?" diye seslendi. Küçük hayranının kartal sembolü yapması üzerine Kurtoğlu kısa süreli şaşkınlık yaşarken, alandan büyük alkış yükseldi.

''KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM''

Fanatik Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına, "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" dedi. Konser, sanatçının seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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