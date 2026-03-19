Mardin'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak
Mardin Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Mart tarihleri arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Vatandaşlar, belediye otobüslerini bayram boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek.
Mardin'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihleri arasında belediye uhdesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açık olacak.
Uygulama kapsamında, şehir genelinde hizmet veren belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.
Kaynak: AA / Beşir Şavur