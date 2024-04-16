Mardin Emniyet Müdürlüğü Polisleri Türk Kızılayı'na Kan Bağışında Bulundu

Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Türk Kızılayı'na kan bağışı yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Artuklu Kan Alma Birimine gelen polisler, form doldurup, kayıt yaptırarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Uygun koşulları sağlayan emniyet mensupları kan bağışında bulundu.

Bağış yapan polisler, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bütün vatandaşları duyarlılık göstermeye ve kan bağışında bulunmaya davet etti.