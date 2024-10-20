Mardin'de PKK Operasyonu Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı ve Güvenlik Bölgesi İlanı

MARDİN Valiliği, Savur ilçesine bağlı kırsal Pınardere ve Yeşialan mahalleri sınırlarında bulunan bölgelerin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini ve 2 mahallede operasyonlar sona erene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Savur ilçesi kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 2 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini ve operasyonlar sona erene kadar 2 mahallede de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin ili Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 20 Ekim 2024 (dahil)- 21 Ekim 2024 (dahil) tarihleri arasında 2 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Ekim 2024 günü Saat 00.01 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Savur İlçesi Pınardere ve Yeşilalan mahalleleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.