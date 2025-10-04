Mardin'de 4 Ekim Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde 4 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'ndeki saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı tarafından mahalledeki mezarlıkta yapılan törene; İlçe Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı Albay Ersin Kemençe, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Şenol Çeliker, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Şehitlerin mezarlarının bulunduğu kabristanda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ataullah Kartal dua etti.

'BU ACILAR BİR DAHA YAŞANMASIN'

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Kaya, "Bundan tam 32 yıl önce, 4 Ekim 1993 tarihinde bu mahalleden Midyat istikametine giden bir minibüs, Kayalar bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın düzenlemiş olduğu bir patlayıcı mayın vesilesiyle şehit oluyorlar. 8'i çocuk 26 vatandaşımız o tarihte şehit oluyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geçmişten günümüze sadece Kayalıpınar değil; Midyat'ımızın birçok noktasında, memleketimizin birçok noktasında özellikle 90'lı yıllar, hain terör örgütünün kanlı eylemleri ile geçti. Rabbim bu acıları bir daha bu topraklara yaşatmasın. Rabbim, bu kabristanda yatan tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Bugün ordumuzda, yurt içinde, yurt dışında devletimizin bekası için, bu coğrafyanın birliği ve beraberliği için mücadele eden tüm güvenlik personellerimize, kolluk kuvvetlerimize Rabbim yardımcı olsun. Rabbim onları muzaffer eylesin inşallah. Bu acıları, dediğim gibi tekraren bu topraklarda göstermesin" dedi.

'DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR'

Şehit yakını Ömer Ağırman, her yıl anma töreni düzenlediklerini ifade ederek, "4 Ekim 1993'te köylüler Midyat'a giderken yola döşenmiş patlayıcı mayınla 26 köylümüz şehit olmuştur. Allah'tan rahmet diliyorum onlara. Bir tanesi babamdı, amcamdı, diğerleri akrabalarımız, köylümüzdü. Allah rahmet eylesin. Devletimiz bizi yalnız bırakmıyor. Her sene geliyorlar. Anma töreni yapıyoruz şehitlerimize. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'32 SENEDİR BU ACIYI YAŞIYORUZ'

Murat Ağırman ise saldırıda yakınlarını kaybettiğini belirterek, "Benim babam gitti, amcam gitti, yengem gitti, çocukları gitti. 32 senedir bu acıyı yaşıyoruz dünkü gibi hiç unutmamışız. Bugün anma günleri işte, kaymakam onlar da gelecek. Onlar da bizi unutmadı, her sene geliyorlar. Allah razı olsun onlardan, devletimizden büyüklerimizden" dedi. Şirin Akçay da "32 yıl önce yaşanan katliamın acısını paylaşmak için buradayız. Bu acılar bir daha yaşanmasın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.