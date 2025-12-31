Haberler

Mardin'de kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan bir elektrik teli, yolda yürüyen üç kişinin üzerine düştü. Bir kişinin montundan duman çıkarken, çevredeki insanlar panikle uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta dün, kopan elektrik teli bu sırada yolda yürüyen 3 kişinin üzerine düştü.

Elektrik teli sırtına denk gelen bir kişinin montundan duman çıktı. Montunu üzerinden çıkarıp atan kişi, yanındakilerle bölgeden uzaklaştı.

Elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevrede bulunanlar kaçıştı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık - Güncel
