Mardin'de içme suyu şebekesi yenilendi, Beyazsu hattında yaklaşık yüzde 40'a ulaşıldı

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kentte içme suyu şebekesinin tamamen yenilendiğini belirterek, "Bu şehirde 50-70 yıllık su sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz. Beyazsu hattını ise çelik borularla şehrimize getiriyoruz. Çalışmalarda yaklaşık yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Ana hattı ve depoları birbirine bağladığımızda çok önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesindeki bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, altyapı yatırımları, içme suyu projeleri ve kentin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mardin'in farklı inanç ve etnik yapılardan insanların yüzyıllardır birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı özel bir şehir olduğunu belirten Akkoyun, kentteki kardeşlik ortamının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Akkoyun, Mardin'de kamu yatırımları gerçekleştirilirken birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, huzur ve güven ortamının tarımdan sanayiye, turizmden istihdama kadar birçok alanda kentin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ'

Vali Akkoyun, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesi açısından 'Terörsüz Türkiye' sürecini çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve siyasi partilerin destekleriyle, kurumlarımızın koordinasyonu ve ilgili bakanlıklarımızın gayretleriyle Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Bunu sahada da görüyoruz. Bizlerin hangi görevde olduğunun hiçbir önemi yok. Bu topraklarda yaşayan her birey olarak barışımıza ve kardeşliğimize sahip çıkacağız" dedi.

'BU ŞEHİRDE 50-70 YILLIK SU SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Mardin'de yürütülen en önemli çalışmalardan birinin içme suyu altyapısı olduğunu ifade eden Akkoyun, eskiyen içme suyu şebekesinin tamamen yenilendiğini söyledi. Akkoyun, "Biz bu şehirde kalıcı hizmetler yapmak istiyoruz. Özellikle altyapıda günü kurtaran değil, gelecek nesillere hizmet edecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sadece içme suyu üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Mardin'in içme suyu şebekesini yeniledik. Bunun için şehrin birçok noktasında kazı çalışmaları gerçekleştirdik. Zaman zaman vatandaşlarımızın haklı serzenişleri oldu. Kazı nedeniyle toz ve benzeri sıkıntılar yaşandı. Ancak takdir edersiniz ki 50-60 yıllık, artık sağlıklı olmayan boru hatlarının kullanılmaya devam edilmesi doğru değildi. Biz bu çalışmayı yapmak zorundaydık. Şehrimizin içme suyu şebekesini tamamen yeniledik. Şu anda musluklara ulaşan su yeni şebeke hatlarından geliyor" diye konuştu.

'BEYAZSU HATTINDA YÜZDE 40 SEVİYESİNE ULAŞILDI'

Beyazsu hattındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Akkoyun, şöyle devam etti:

"Beyazsu hattının da tamamlanarak sisteme bağlanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın musluklarından güvenle su içebileceği bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında su depolarımızı da yaptık ve tamamladık. Bölgemizin en büyük su depolarından bazılarını inşa ettik. Beyazsu hattını ise çelik borularla şehrimize getiriyoruz. Çalışmalarda yaklaşık yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Ana hattı ve depoları birbirine bağladığımızda çok önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız. İddialı bir şekilde söylüyorum; bu şehirde 50-70 yıllık su sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz. Kalıcı bir iş yapıyoruz. Risk aldığımızın farkındayız ancak bu riski Mardinliler için almaya değer görüyoruz. Bu şehirde yaşayan her vatandaşımız en güzel hizmetlere layıktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı