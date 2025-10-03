Mardin'de Güvenlik Değerlendirme Toplantısı: Operasyonlar Devam Ediyor

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Terörle mücadelenin yanında organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup, 5 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır." dedi.

Vali Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını vurgulayan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Eylül ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere teslim edilmiştir. Terörle mücadelenin yanında organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup, 5 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 89 silah ile 4 bin 859 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Düzensiz göçle yapılan mücadeleye değinen Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 80 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişinin yakalandığını ve adli mercilere sevk edildiğini aktardı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise geçen ay 156 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda 205 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bilgisini verdi.

Akkoyun, eylül ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 76 operasyonda, 105 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktardı.

Huzur ve güven uygulamaları kapsamında eylül ayında aranan 436 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini kaydeden Akkoyun, "Terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 2 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." dedi.

Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akkoyun, "Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında, eylül ayı içerisinde 4 bin 89 okul servisi olmak üzere 131 bin 280 araç denetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akkoyun, Mardinlilerin verdiği destekle daha da güçlenerek yol katedeceklerini sözlerine ekledi.