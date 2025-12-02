Mardin'de Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuk ve vatandaşlar için bilgilendirici, eğitici ve farkındalık artırıcı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler Artuklu Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklarla bir araya polislik mesleğini tanıttı, trafik kuralları hakkında eğlenceli ve öğretici bir eğitim gerçekleştirdi.

Ekipler, 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu, uygulamayı yüklemek isteyenlere destek olundu ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi