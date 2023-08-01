Mardin'de Boşanma Davası Nedeniyle Silahlı Kavga: 2'si Ağır 6 Yaralı

Mardin'de çıkan silahlı kavganın nedeni, boşanma davası olduğu ortaya çıktı. Kavgada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'de, 2 aile arasında çıkan, 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın nedeninin 'boşanma davası' olduğu ortaya çıktı. Kavgadan 1 gün önce eşi B.S. ile boşanma aşamasında olan yaralılardan F.S.'nin, kayınbabasının önünü kesip tehdit ettiği, ertesi gün de olayın yaşandığı iddia edildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.D. ifadesinde, "Kıraathanede oturuyorduk. Damadımız F.S. geldi. Yüksek sesle küfretti daha sonra olaylar yaşandı" dedi. B.S.'nin avukatı Gurbet Bilbay, "Ortada mağdur bir kadın var, hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Olay, 30 Temmuz akşamı, Nusaybin ilçesi merkezindeki Barış Parkı'nda meydana geldi. Boşanma davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, önce yumruklu, sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.D. ve F.S. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.