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Parkta oturan kadının başına yorgun mermi isabet etti

Parkta oturan kadının başına yorgun mermi isabet etti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir parkta oturan M.A. (53) isimli kadın, nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde parkta oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden M.A. (53) isimli kadın, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kadının başına parkta oturduğu sırada nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yogun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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