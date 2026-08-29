Parkta oturan kadının başına yorgun mermi isabet etti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde parkta oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden M.A. (53) isimli kadın, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, M.A. isimli kadının başına parkta oturduğu sırada nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yogun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.A., ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı