Güneydoğu'nun sağlık yatırımları Mardin'de masaya yatırıldı

MARDİN'de, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge (ASKOM) Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bölge illerindeki sağlık yatırımları ele alındı.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 5. Bölge (ASKOM) Toplantısı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda yapıldı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıya Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'tan sağlık yetkilileri katıldı. Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu, iller arası hasta sevkleri koordinasyonu, hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranları ile acil sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

'SAĞLIK HİZMETLERİNİ EN ÜCRA KÖŞELERE GÖTÜRMEK İÇİN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR'

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bölge Koordinatörü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, bölge illerinde yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çekti. Asiltürk, "Mardin'de 750 yataklı şehir hastanesinin inşaatı yüzde 80'ler seviyesinde. Diyarbakır'da bin yataklı ama yatak kapasitesi 1500'e kadar çıkabilecek şehir hastanesinin yüzde 75'i tamamlandı. Batman'da da büyük bir hastanenin yapımı sürüyor. İnşallah bu yatırımlarla beraber özellikle 2'inci ve 3'üncü basamakta ciddi bir yol almış olacağız. Sadece 2'nci ve 3'üncü basamakta değil, 1'inci basamakta da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Neredeyse her mahallede, her köyde aile sağlık merkezleri hızla devam ediyor. Sağlık hizmetlerini en ücra köşelere götürmek için çalışıyoruz, yatırımlar da devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'TOPLANTIDA ALINACAK KARARLARIN VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Mardin İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz da bölge illerinin sağlık yöneticilerini Mezopotamya'nın incisi Kızıltepe'de ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Yavuz, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini daha kaliteli sunulabilmesi için toplantımızı Kızıltepe Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştiriyoruz. Toplantıda alınacak kararların bölgemiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,