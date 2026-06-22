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Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi

Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde pilot proje kapsamında 52 ortaokulda 8 bin 30 kız öğrenciye hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimi verdi, 950 koli kişisel hijyen paketi dağıttı.

Mardin'de öğrencilere hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında, Nisan-Haziran döneminde 52 ortaokulda eğitim gören 8 bin 30 kız öğrenciye ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler tarafından öğrencilere hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimleri verildi.

Eğitimlerde kişisel hijyen alışkanlıklarının önemi, sağlıklı yaşam becerileri ve öz bakım konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim faaliyetlerinin ardından öğrencilerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel hijyen malzemelerini içeren 950 koli kişisel hijyen paketi dağıtıldı.

Proje çerçevesinde öğrencilerin kişisel bakım, hijyen ve sağlıklı yaşam konularında bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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