Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/AZİZ ASLAN - Mardin'de 4,5 ay önce yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklu 4 sanıktan 3'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla, 1'i hakkında ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis...

HALİL İBRAHİM SİNCAR/AZİZ ASLAN - Mardin'de 4,5 ay önce yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklu 4 sanıktan 3'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla, 1'i hakkında ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Artuklu-Nusaybin kara yolu Yeniköy mevkiinde 19 Ocak'ta Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A, Murat Y. ve İbrahim D. hakkında hazırlanan iddianame Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktullerin 18 Ocak günü saat 22.20 sıralarında Irak plakalı ciple Nusaybin ilçesinde bulunan Aydınlar Dinlenme Tesisi'ne giriş yaptığı ve 23.50 sıralarında tesisten çıkarak araçlarıyla Kızıltepe ilçesine doğru hareket ettiği belirtildi.

Maktullerin dinlenme tesisinde bulunduğu sırada Abdullah K'nin buraya girerek 3 dakika kaldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Abdullah K. daha sonra tesisten çıkarak 47 ABV 630 plakalı araca binip, yolun karşısına geçerek şüpheli Faris A. ile beklemeye başladı. Maktuller tesisten çıkış yaptıktan sonra şüpheliler Abdullah K. ve Faris A. maktullerin aracını takip etmiştir. Olay günü saat 00.30 sıralarında şüpheliler takip ettikleri maktullerin aracına yanaşmışlardır. Şüpheli Faris A. aracın camından maktullerin aracının lastiğinin patladığına dair işaret etmiş ve seslenmiştir. Bunun üzerine maktuller bulundukları aracı yol kenarına çekmişlerdir. Şüpheliler de bulundukları aracı maktullerin aracının yanına park ederek araçtan inmiş ve tabancayla ateş ederek (onları) öldürmüşlerdir."

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ölü muayene ve otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, maktullerin ölüm sebeplerinin ateşli silah, mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku hasarından kaynaklandığı ifade edildi.

"Rastgele siyah bir aracı takip ettik"

Sanıklardan Abdullah K'nin hakimlikteki ifadesine de yer verilen iddianamede, şöyle denildi:

"Faris A. ve benim borçlarımız vardı. Irak'tan gelenleri soymaya karar verdik. Aracın şoförlüğünü yaptım. Rastgele siyah bir aracı takip ettik. Faris A. camı indirerek, tekerleğin patlak olduğunu işaret etti. Maktullerin bulunduğu araç durdu. Silahı ve mermileri olay günü Faris A'ya ben teslim ettim. Araçta beklerken silah sesleri geldi. Dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm. Faris A. bir çanta ve elbiseleri aldı. Kimsenin üstüne ve eşyasına dokunmadım. Yerde yatan iki erkeğe ait cesetleri yol kenarına çektim. Sabah eve giderken ailem arayarak, 'baskın olduğunu' söylediler. Daha sonra yakalandık."

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar termal kamerada

İddianamede yer alan termal kamera inceleme tutanağına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İki aracın arka arkaya yolun sağında durdukları, bir kişinin koşarak arkada bulunan aracın arka kısmına doğru geldiği, elinde çanta ve benzeri bir malzeme olduğu, çanta ya da poşet olduğu tahmin edilen malzemeyi ağzına koyduğu ve aracın sağ arkasında bulunan ikinci kişiyle yol üstünde yatmakta olan bir kişiyi yerde sürükleyerek aracın arka kısmına yol kenarına doğru getirdikleri tespit edildi. Her iki kişinin yaklaşık 10 saniye kadar sürükleyerek getirdikleri kişinin üzerinde bir şeyler aradıkları, aracın içini yokladıkları, daha sonra bir kişinin kendi aracına koşarak gittiği, kendi aracına koşarak gelen kişinin kapıları açık olan aracın ön ve arka kısmında bir şeyler aradığı, yolun kenarına doğru bir malzeme attığı, araçta bir şeyleri aradığı, ikinci kişinin aracın ön ve arkasına doğru hareketlendiği, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldıkları görüldü."

"Nitelikli yağma ile nitelikli kasten öldürme suçunu işlemişlerdir"

Sanıklar Abdullah K. ve Faris A'nın savunmalarında "borçları olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini" ifade ettikleri belirtilen iddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Abdullah K. ve Faris A, maktullerin mallarını almak amacıyla araçlarını takip ederek durdurmuşlardır. Tabancayla maktulleri vücutlarının muhtelif yerlerine ateş etmek suretiyle öldürdükleri belirlenmiştir. Maktullere ait çantayı almak suretiyle isnat edilen nitelikli yağma ile nitelikli kasten öldürme suçunu işlemişlerdir. Şüpheli İbrahim D, şüpheli Abdullah K'ye tabanca ve mermi satmak suretiyle, şüpheli Murat Y. de suçta kullanılan aracı temin ederek şüphelilerin suçu işlemelerini kolaylaştırmıştır. Şüphelilerin tek bir eylem ile aynı suçun birden fazla nitelikli halini işlemeleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmaları gerektiği anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A. ve Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim D'nin de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.