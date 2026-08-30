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Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Mardin'de düzenlenen törende, Vali Tuncay Akkoyun Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı'nın mesajı, halk oyunları ve kortej yürüyüşüyle kutlama tamamlandı. Törene askeri erkan, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu. Tören, kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Törene; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 6'ncı Kolordu Komutanlığı Zeytindalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Turgay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, AK Parti Milletvekili Mardin Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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