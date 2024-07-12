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15 Temmuz şehidi Velid Bekdaş, kabri başında anıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Bekdaş'ın kabrinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın okuduğu duaların ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hafızalardan silinmediğini belirtti.

Kaymakam Özdemir, "15 Temmuz 2016'da devletimizin bekasına, milletimizin refahına karşı bir kalkışma girişiminde bulunuldu. Kabirlerini ziyaret ettiğimiz aziz şehitlerimiz, kıymetli gazilerimiz, aziz milletimiz sayesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Onların sayesinde devletimiz, milletimiz huzur içerisinde. Aziz şehitlerimizi her daim olduğu gibi bu özel günlerde de rahmetle, minnetle yad edeceğiz, onların bu kahramanlık destanını çocuklarımıza anlatacağız. Rabb'im bir daha o günü ülkemize, milletimize göstermesin. Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, kurum müdürleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Özel Harekat Daire Başkanlığı Darbe Girişimi 15 Temmuz Gölbaşı Midyat Mardin Güncel Haberler

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