Mardin Artuklu Üniversitesi, Semmelweis Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ, tıp ve sağlık bilimleri alanında dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Macaristan merkezli Semmelweis Üniversitesi ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Semmelweis Üniversitesinde düzenlenen törende, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Semmelweis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bela Merkely tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının hayata geçirilmesi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu işbirliği sayesinde öğrencilerin küresel bilgi havuzuna doğrudan erişim sağlayacağını ve akademik kadronun da dünya standartlarında araştırmalara katkı sunacağını belirtti.

Semmelweis Üniversitesinin tarihi mirası ve akademik başarıları ile bilinen üniversite olduğuna değinen Özcoşar, üniversitenin sağlık bilimleri, tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda Avrupa'nın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından biri olduğunu kaydetti.