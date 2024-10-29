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MAPUDER, Kahramanmaraş'ta Mavi Kütüphane Açtı

MAPUDER, Kahramanmaraş'ta Mavi Kütüphane Açtı
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Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (MAPUDER), 'Depremden Etkilenen Şehirlere Yeni Kütüphane' projesi kapsamında Kahramanmaraş'taki Turan İlkokulu'na yeni kütüphane kurdu. Proje ile birlikte hedef 81 ilde 81 kütüphane açmak.

MAVİ Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (MAPUDER) "Depremden Etkilenen Şehirlere Yeni Kütüphane" projesi kapsamında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Turan İlkokulu'na Mavi Kütüphane kurdu. Derneği kurucularından Murat Panayır, yeni kütüphanenin bugüne kadar kurdukları 20'nci kütüphane olduğunu, hedeflerinin 81 ilde 81 kütüphane hayata geçirmek olduğunu söyledi.

2013 yılında üniversite öğrencileri tarafından gönüllülük esasına göre kurulan MAPUDER, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde öğrencilere ulaşmak için "Depremden Etkilenen Şehirlere Yeni Kütüphane" projesi ile okullara kütüphane kuruyorlar. Proje kapsamında dernek üyeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Turan İlkokulu'na Mavi Kütüphane kurdu. Boyasından zemin parke döşemesine, kitaplıklarından perdesine kadar tüm tefrişatın dernek üyeleri tarafından yapılan kütüphanenin açılışı ise Cumhuriyet'in 101'nci yıldönümünde düzenlenen bir törenle yapıldı. Törene, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin mart ile veliler de katıldı.

Yaklaşık 2 bin kitap ile 2 dizüstü bilgisayarın da yer aldığı kütüphanenin açılında konuşan Hüseyin Mart, "Eğitimin amacı iyi insan yetiştirmek, güzel insan yetiştirmek derler. Anneler, babalar, okullar iyi insan yetiştirmişler Mavi Pusula Derneği'nde olduğu gibi. Deprem bölgesindeki 11 ile birer tane kütüphane kurmak için yola çıkmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorumö dedi.

Turan İlkokulu Müdürü Bekir Özçelik ise, MAPUDER'in okullarına çok güzel bir kütüphane kazandırdığını belirterek dernek üyelerine plaketle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile kütüphanenin açılışı yapıldı.

"40 BİNDEN FAZLA KİTAP BAĞIŞLADIK

MAPUDER kurucularından Murat Panayır, Mavi Kütüphane yolculuğunun 2014 yılında Sinop fatih İlkokulu'na kurdukları kütüphane ile başladığını söyledi. Hedeflerinin 81 ilde 81 kütüphane kurmak olduğunu ifade eden Panayır, şunları söyledi:

"Kütüphaneler kuruyoruz Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara. Zaten derneğimizi kurarken 81 ile 81 kütüphane hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda Maraş kütüphanemiz 20'nci kütüphanemiz genel anlamda. Yalnız depremden dolayı 11 deprem iline 11 kütüphane projesi ayrı bir proje kapsamında önceliklendiriyoruz. Maraş deprem bölgesindeki 4'üncü kütüphanemiz. Adana, Osmaniye, Malatya ve Maraş'la beraber 4 ilde kütüphanemizi kurmuş olacağız. Genel anlamda 20'nci kütüphanemiz. İzmir'den Ağrı'ya, Ardahan'dan Sinop'a, Samsun'dan Adana'ya Türkiye'nin dört bir bölgesindeki kurduğumuz kütüphanelerle bugüne kadar yaklaşık 40 binden fazla kitap bağışlamış olduk. 12-13 binden fazla öğrenciye ulaşmış olduk. Onların gelişimi için, düşünen, sorgulayan, araştıran bireyler olmaları için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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