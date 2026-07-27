AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erkek gazetecilere toplantıya damga vuran uyarı
MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Toplantının soru-cevap bölümünde Çelik ilk söz hakkını bir kadın gazeteciye verdi. Ancak kendisine söz verildiğini düşünen bir erkek gazeteci soru sormaya başlarken, Çelik, "Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığında erkekler yerinden kıpırdamasın." diye uyarıda bulundu.
Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantısı dikkat çeken anlara sahne oldu.. Açıklamalarının ardından soru-cevap bölümüne geçen Çelik, ilk soru hakkını salondaki bir kadın gazeteciye vermek istedi.
"ERKEKLER YERİNDEN KIPIRDAMASIN"
Ancak kendisine söz verildiğini zanneden bir erkek gazeteci konuşmaya başlayınca araya giren Ömer Çelik, salondakileri tebessüm ettiren bir uyarıda bulundu. Çelik, gazetecilere dönerek "Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığında erkekler yerinden kıpırdamasın" ifadelerini kullandı.