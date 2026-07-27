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Seyir halindeki aracından ormanlık alana yanar sigara izmariti attı, gözaltına alındı

Seyir halindeki aracından ormanlık alana yanar sigara izmariti attı, gözaltına alındı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki aracından ormanlık alana yanar sigara izmariti attığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki aracından ormanlık alana yanar sigara izmariti attığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Marmaris Orman ve Jandarma ekiplerinin ısrarlı çalışması ile duyarsız sürücü yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Orhaniye Mahallesi yolunda seyir halindeki aracından ormanlık alana yanar sigara izmariti attığı tespit edilen 1999 doğumlu S.G. kısa sürede kimliği belirlenerek yakalandı.

Şüpheli hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesi kapsamında suç tutanağı düzenlenirken, adli süreç başlatıldı. Kanunun ilgili hükmüne göre, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atanlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası uygulanıyor.

Orman işletme müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşlardan da benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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