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Mao Ning, Çin'in ABD halklarıyla etkileşimleri desteklemeyi sürdüreceğini söyledi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'in ABD halkıyla etkileşimleri sürdüreceğini ve yapıcı ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını belirtti. Mao, salı günkü basın toplantısında halklar arası dostluğun devletler arası ilişkilerin anahtarı olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve ABD halkları arasındaki etkileşimleri desteklemeye ve saygı, eşitlik ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Mao, salı günkü basın toplantısında, iki ülke halkları arasındaki dostluğa örnek olarak ABD vatandaşı David Victor Plymire'ın Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Huangyuan ilçesiyle olan bağlarına dikkat çekti.

Huangyuan'da 17 yıl yaşayan 95 yaşındaki Plymire'ın, Huangyuan'ı kendi evi gibi gördüğünü kaydeden Mao, Plymire'ın ilçeye sağlık malzemeleri yardımı yapılmasına önayak olduğunu, yerel eğitime maddi destekte bulunduğunu ve ilçedeki İngilizce öğretmenlerinin ABD'de eğitim almasına yardımcı olduğunu belirtti.

Mao, Plymire'ın bir keresinde yaptıklarını mütevazı bir ifadeyle yalnızca "kendi aileme karşı görevimi yerine getiriyorum" sözleriyle anlattığını hatırlatarak, onun hikayesinin birçok insanın ruhuna dokunduğunu söyledi.

Halklar arasındaki dostluğun devletler arası ilişkilerin anahtarı olduğunu vurgulayan Mao, Çin ve ABD halkları arasındaki etkileşimleri, birleşerek iki ülke arasındaki dostluğu büyük bir nehre dönüştüren küçük akarsulara benzetti.

Kaynak: Xinhua
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