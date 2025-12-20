Haberler

Balıkesir'de tarlaya düşen insansız hava aracı, Ankara'da inceleniyor / Haber eklendi

Güncelleme:
Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarlaya düşen paraşütü açık insansız hava aracı, inceleme için Ankara'ya götürüldü. Mahalle sakinleri tarafından bulunan İHA'nın durumu jandarma tarafından incelendi.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde 10 gün önce tarlaya düşen paraşütü açık insansız hava aracının (İHA), incelenmek üzere Ankara'ya götürüldüğü bildirildi.

Manyas ilçesi kırsal Salur Mahallesi'nde 10 Aralık günü akşam saatlerinde tarladan gelen sinyal sesini duyan mahalle sakinleri, paraşütü açık bir insansız hava aracıyla karşılaştı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, bomba imha, olay yeri ve köpekle arama ekipleri geldi. İHA, olay yerindeki ilk incelemenin ardından askeri araca yüklenerek detaylı inceleme için Ankara'ya götürüldü.

'ÜZERİNDE YAZI, BAYRAK VEYA AMBLEM YOKTU'

Salur Mahallesi Muhtarı Alaattin Öncel, "Geçtiğimiz hafta mahalle sakinleri, buğday tarlalarından gelen sinyal sesinden şüphelenerek bir İHA buldu. İHA'nın arıza nedeniyle düştüğünden şüphelendik ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. Paraşütü açılmış halde duran İHA'yı jandarma ekipleri inceledi. İHA üzerinde özel eğitimli köpekler bomba aradı. Sonunda üzerinde herhangi bir yazı, bayrak ve amblem olmayan İHA'yı incelemek üzere Ankara'ya götürdüler" dedi.

Haber: Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
