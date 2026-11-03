Mantar toplamaya giden Güldane Acar, Denizli Acıpayam'da ATV kazasında öldü

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DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde mantar toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Güldane Acar'ın (55), ATV aracıyla kaza yaptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay dün Sandalcık Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Güldane Acar, ATV aracı ile sabah saatlerinde ormana mantar toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Güldane Acar'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD, jandarma, AKUT ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Acar'ın dere kenarında cesedine ulaşıldı. Acar'ın kullandığı ATV ile kaza yaptığı ve dere kenarına düştüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Acar'ın cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Jandarmanın, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı