HÜDA-PAR, mitingindeki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu, Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır

HÜDA-PAR, Sinop mitingindeki konuşmasında "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Mansur Yavaş ise "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz" dedi.

HÜDA-PAR, 19 Nisan'daki Sinop mitinginde yaptığı "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" sözlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

YAPICIOĞLU ADINA PARTİ AVUKATLARINCA VERİLDİ

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

YAVAŞ: DAVA OMZUMDAKİ ŞEREF MADALYASIDIR

Mansur Yavaş, HÜDA-PAR'ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın Twitter paylaşımı şöyle: "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."