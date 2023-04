Mansur Yavaş: "Millet İttifakı Olarak Hiçbir Zaman Oy Vermeyenleri Kötülemediğimiz Gibi Düşman Olarak Görmüyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı'nda; "Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri de kötülemediğimiz gibi düşman olarak görmüyoruz. Genel Başkanımızı 13'üncü cumhurbaşkanı seçtikten sonra o da sadece görevi süresince sizlere hizmet eden bir devlet memuru olacak. Bir devlet memurunun iş başına geldikten sonra kimseyi ayırma hakkı yok. Madem siz oy vermeyenleri hainlikle suçluyorsunuz o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain… Teröre bulaşmış herkese biz terörist deriz, adam öldürmüş herkese de katil deriz lafımızı çekmeyiz. Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bugün Sinop İskele Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 2019 yerel seçimlerini anımsatan Yavaş, şunları söyledi:

"YARDIMLARI KESECEK DEDİĞİNİZ KARDEŞİNİZ GEÇEN YIL 3 AY MÜDDETLE 200 BİN AİLEYE DOĞALGAZ VERDİ"

"Şöyle bir mantık vardı Ankara'da ya da Türkiye'de; her yere aday olabilirsiniz ama kazanmak yasak. Her şeyi kendilerine istiyorlardı. Yapılan anketlerde durumun tersine gittiğini görünce şu karalamalara başladılar; bunlar gelince sosyal yardımları kesecekler. Biz neler yapmışız sosyal yardımlar kesilirken? Eskiden Ankara'da kapı kapı birer koli paket dağıtılırdı ve bütün insanlar birbirinin ne aldığını görürdü. İnsanın onurunu incitirdi. Biz gelir gelmez Başkent Kart çıkarttık. Bu koliler Ankara'da sadece bir tüccardan alınır ve dağıtılırdı, Başkent Kart diye bir kart çıkarttık, anneler gidiyor ilçelerindeki, mahallelerindeki esnaftan kimse görmeden alıyor, kredi kartı gibi kart dağıttık. İnsan onuruna yakışır bir çalışmayı başlattık. Yardımları kesecek dediğiniz kardeşiniz geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğal gaz verdi, Ankara'da kimseyi üşütmedi. Şu anda yine 16 aydır 120 bin aileye düzenli bir şekilde birer kilo et veriyoruz, o çocuklar protein alsın sağlıklı beslensin diye.

"DÜN 100 BİN DESTEK ALANA AİLENİN ÇOCUĞUNA 100'ER LİRA BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEDİK"

Sosyal yardım alanlar suyun 10 tonunu 10 liraya içiyor, sosyal destek alanların çocuğu şu anda 60 bin kişi okullarına ücretsiz gidiyor. 16 bin tane ufak çocuğumuzun da servis ücretini biz ödüyoruz. Bunun yanında süt, kırtasiye yardımları gibi yardımlar yapılıyor. Dün 100 bin destek alana ailenin çocuğuna 100'er lira bayram harçlığı ödedik. Şu anda yapılan propaganda şu; biz gidersek yardımlar kesilecek. Başka yapacak bir şeyi kalmayınca bu şekilde iftira atıyorlar. Geldik ikinci iftiraya; bunlar gelince işten çıkaracaklar. Bir kişi çıkarılmadı. Alnının teri ile herkes çalışıyor, gününde maaşını alıyor. Ama biz onları maçlara, siyasi mitinglere zorla götürmüyoruz, sendika seçimlerine karışmıyoruz.

"İNSANLARIN GİYİMİNE KUŞAMINA KARIŞAN KENDİLERİ ANCAK BU ŞEKİLDE İFTİRA ATMAYA DA DEVAM EDİYORLAR"

O yetmedi, herkesin başörtüsü ile uğraşılacak… 11 tane büyükşehir belediyemiz var bir tanesinde böyle sorun oldu mu? İnsanların giyimine kuşamına karışan kendileri ancak bu şekilde iftira atmaya da devam ediyorlar. En önemlisine geldim; Ankara Büyükşehir'i alırlarsa devletin bekası tehlikeye girermiş, hatta İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşermiş. Bizler seçildikten sonra insanların hayatında onların dediği gibi hiçbir kötü durum olmadı, Ankara'da yaşayanlar mutlu. Bunlar yönetemezler, 3 koyunu güdemezler dediler, Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü aldım. Bizler hiç kimseyi siyasi görüşüne veya başka bir şeye göre ayırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayıran kendileri, kendilerinden olmayan herkes hain, terörist, illet, zillet laflarını duymaktan bıktık.

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK HİÇBİR ZAMAN OY VERMEYENLERİ DE KÖTÜLEMEDİĞİMİZ GİBİ DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ"

İnsanlar birbirinin görüşüne, seçimine saygı duyacak. Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri de kötülemediğimiz gibi düşman olarak görmüyoruz. Genel Başkanımızı 13'üncü Cumhurbaşkanı seçtikten sonra o da sadece görevi süresince sizlere hizmet eden bir devlet memuru olacak. Bir devlet memurunun iş başına geldikten sonra kimseyi ayırma hakkı yok. Madem siz oy vermeyenleri hainlikle suçluyorsunuz o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain… Böyle bir mantık olamaz. Bakmayın şura ile iş birliği yapıyor bura ile iş birliği yapıyor diye. Teröre bulaşmış herkese biz terörist deriz, adam öldürmüş herkese de katil deriz lafımızı çekmeyiz. Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine karşıyız hepsinin de kökünü kazırız. Her şeyimiz açık, 7'nci ayak dediğiniz başka partilerle iş birliği yapmış seçime giriyor ancak onunla hemen hemen aynı görüşü savunan, bu ülkedeki Türk bayrağını sakıncalı bulan, federasyon isteyen tipler, aynı görüşü sergileyenler şu anda AK Parti listelerinden milletvekili adayı oluyor. İnşallah 14 Mayıs'ta 13'üncü cumhurbaşkanımızı seçeceğiz."