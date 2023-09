Mansur Yavaş, Elmadağ'da Sanayiciler ve Halkla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası ile Hasanoğlan Elmadağ Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yavaş, "Bir kuruş israf etmeden ve hayali projelere para yatırmadan, öncelikli olarak insan sağlığını, insanların ihtiyaçlarını su gibi problemlerini çözmeden hiçbir projeye girme niyetimiz yok. Yanınızda, arkanızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Hem Ankara'mızı hem ülkemizi ileri devletler seviyesine hep beraber çıkaracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçe ilçe düzenlenen İş İnsanları İstişare Toplantıları'na katılmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Hasanoğlan Elmadağ Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (HASSİAD) ortaklaşa düzenlediği 'Hasanoğlan Elmadağ İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya; Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, HASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve bölgedeki sanayiciler katıldı.

YAVAŞ: "ÜLKEMİZİN ZENGİNLEŞMESİNE GÜÇ SAĞLIYORSUNUZ"

Toplantıya katılan sanayicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve dile getirilen sorunları tek tek not alarak ilgili daire başkanlıklarına yönlendiren Yavaş, "4,5 yıldır organize sanayilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi protokol yapıyor. Normal organize sanayileri özel tüzel kişilikleri olduğu için asfaltlarını vs. kendileri yapıyor. Ama onlar da yetişemiyorlar… Her sene yenilediğimiz protokolle tüm asfaltını yaptık. Başka yapılacak işlerini de yaptık. Bunu yapmamızın en büyük sebebi; sizler ekmek veriyorsunuz insanlara, istihdam sağlıyorsunuz. Siz ne kadar çok üretirseniz o kadar çok elemana ihtiyacınız oluyor. İnsanların karnını doyuruyorsunuz. Ekonomimize güç sağlıyorsunuz. Ülkemizin zenginleşmesine güç sağlıyorsunuz. Sizlerin ödediği vergilerden Ankara Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerimiz pay alıyor. Değer üreten insanlara sonsuz şükranlarımız var ve destek olmaya bu nedenlerle devam edeceğiz" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI"

İtfaiyeden ulaşım sorununa, su probleminden istihdama kadar bölgede yapılan tüm çalışmalar hakkında da tek tek bilgi veren Yavaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bir kuruş israf etmeden ve hayali projelere para yatırmadan, öncelikli olarak insan sağlığını, kanalizasyon gibi insanların ihtiyaçlarını, su gibi problemlerini çözmeden hiçbir projeye girme niyetimiz yok. 85 tane köyün kanalizasyonunu yaptık. Tarımı destekliyoruz. İstihdam yönünde biz Ankara'da çok büyük başarı sağladık. Sanayicilerle iş arayanları buluşturduk. Yanınızda, arkanızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Hem Ankara'mızı hem ülkemizi ileri devletler seviyesine hep beraber çıkaracağız ve bizim de bunda bir katkımız olursa bundan son derece mutlu olacağız. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum."

ARDIÇ: "SORUNLARIMIZA GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üreten ve katma değer yaratan sanayicilerin her zaman yanında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu toplantıların ilkini Kahramankazan'da, ikincisini de geçtiğimiz günlerde yine Sayın Mansur Başkan'ımla birlikte Akyurt'ta yaptık. Üçüncüsünü de bugün Hasanoğlan'da gerçekleştiriyoruz. Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, 80'nin üzerinde muhtelif sanayi tesisi ve 12 bini aşan istihdamla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle kurucusu olduğumuz Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mobilya üreticileri kümelenmesi açısından da bölgeye önemli kazanım sağlayacaktır. Bu kazanımlarda gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın gerekse Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın'ın, üreten ve katma değer yaratan biz sanayicilerin her zaman yanında olmasının payı büyüktür. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, sanayicilerimiz ile sıcak ilişkiler içinde olacağınızı biliyor ve sorunlarımıza gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıklarımızı bir kenara koyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'mızı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyoruz."

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ise Elmadağ için yapılan her bir çalışma için tek tek Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "4,5 yıl boyunca sanayicilerimizle bir aile ortamında, ağabey kardeş ortamında birlikte olduk. Gösterdiğiniz ilgi, yakınlık ve sıcaklık için teşekkür ediyorum. Yapılan en büyük yatırım bir Elmadağlı olarak söylüyorum. Sular akmıyordu. Ömrüm boyunca Mansur Başkan'ıma dua edeceğim. Ankara'dan Elmadağ'a su hattını getirdi. Ben bir ağabey olarak görüyorum Elmadağ'ın ağabeyi olarak görüyorum. Sahip çıkanı olarak görüyorum ve hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Programın ardından Elmadağ Renkli Köy meydanına giden ABB Başkanı Mansur Yavaş vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tek tek el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezen Yavaş vatandaşın taleplerini de dinledi.