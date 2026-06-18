Filistin'e giderken esir düşen Türk gencin hikayesi film oluyor

Filistin'de yaşanan insanlık trajedisine kayıtsız kalamayarak Manisa'dan Filistin'e gitmek üzere yola çıkan Engin Arslan'ın Şam'daki 13 aylık esareti beyazperdeye taşınıyor.

Arslan'ın yaşam öyküsünün sinema uyarlama hakları, yapımcılar Melik Akkaya ve Ceyhan Aksoy tarafından alındı ve projenin ön hazırlık süreci başladı.

Filistin'de uzun yıllardır devam eden yağma, işgal, katliam ve yıkıma sessiz kalamayarak vicdani bir sorumluluk hissiyle 11 Ekim 2023'te evinden ayrılan Arslan, Suriye sınırını geçtikten sonra Esed rejimi güçlerince yakalanarak Şam'da bulunan ve kamuoyunda "Filistin Cezaevi" olarak bilinen zindana hapsedildi.

Aralık 2024'te özgürlüğüne kavuşana kadar bu karanlık hücrede hayatta kalma mücadelesi veren Arslan'ın çarpıcı öyküsü, "Filistin Cezaevi" başlığıyla film olacak.

Film, 1,5 metrekarelik klostrofobik bir hücrede yolları kesişen farklı milletlerden üç yabancının, dillerin ve kimliklerin ötesinde kurdukları görünmez bağı ve evrensel merhamet arayışını çok katmanlı bir sinema diliyle beyazperdeye yansıtmayı hedefliyor.

Projenin tarihi ve coğrafi gerçekliğini kusursuz biçimde inşa edebilmek adına saha çalışmaları da başlıyor. Yapımcıların yanı sıra tarih araştırmacıları, bölge uzmanları ve senaryo danışmanlarından oluşan bir heyet, ileriki günlerde Suriye'ye gidecek.

Hikayenin geçtiği lokasyonlarda yerinde araştırmalar yapacak olan ekip, Esed rejimi hapishanelerindeki zulmün canlı tanıklarıyla görüşecek.

Yapımcılardan Melik Akkaya, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, filmin yalnızca tutukluluk hikayesini anlatmayı amaçlamadığını belirtti.

Gerçek yaşam öykülerinden beslenen yapımın, birbiriyle bağlantılı karakterler üzerinden evrensel bir anlatı kurmayı hedeflediğini vurgulayan Akkaya, Filistin'e gitme düşüncesinin arka planında yer alan tarihsel sürecin de gerçek haber arşivleriyle seyirciye aktarılacağını kaydetti.

Akkaya, "Filistin Cezaevi" filminin savaşın ve çatışmaların gölgesinde insan hikayelerine odaklanan, sınırlar ötesinde insan olmanın anlamını sorgulayan bir yapım olarak tasarlandığını ifade etti.