Manisa ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırkağaç'ta 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Boncuk tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Edip Bayat İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler şiir okuyup, halk dansları gösterisi yaptı

Törene, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Boncuk, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Servet Çelenk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salihli

Salihli'de Atatürk Anıtına Çelenk sunumuyla başlayan tören, Ramiz Turan Stadı'nda devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, çocukların geleceğin tek teminatı olduğunu belirterek, "Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstikbal Mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur." dedi.

Konuşmanın ardından 23 Nisan dolayısıyla ilçedeki okullar arasında yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi.

Soma

Soma'da Turgutalp Kültür Merkezi Meydanı'nda çelenk sunma, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunasıyla başlayan tören, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde devam etti.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili çocuklar, sizler bu güzel vatanın en değerli varlıklarısınız. Sizler güldükçe, umut yeşerir, sizler öğrendikçe, gelecek aydınlanır. Bugün sizin gününüz. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla birlikte kutladığınız, eşi benzeri olmayan bir bayramdır bu. Ne mutlu size ki böyle bir güne sahipsiniz." diye konuştu.

Dikici'nin konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileriyle tamamlandı.

Turgutlu

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında tören düzenlendi.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer'in konuşmasının ardından, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

Kula

Kula'da Yunus Emre Kent Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Tabduk Emre İlkokulu tarafından hazırlanan gösteriyle sürdü.

Programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi.

Törene, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, siyasi partilerin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Alaşehir

Alaşehir İlçe Stadında yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya yaptı.

Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Öğrenciler, halk oyunları gösterileri sundu.

Törene, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Demirci

Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'ndaki törende, Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuyup ve dans gösterileri sunduğu törende, Demirci Akıncıları 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin mehteran gösterisi ve Özel Eğitim öğrencilerinin gösterileri de beğeni aldı.

Törenlerin sonunda Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç tarafından ilçede düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sarıgöl

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından törenlere Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda devam edildi.

Çok sayıda vatandaşın katılımı ile öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

23 Nisan etkinleri kapsamında küçükler, yıldızlar ve ilkokullar arası futbolda derece alan takımlara ödülleri Kaymakam Halil Dalak tarafından verildi.

Akhisar

Akhisar'da da Milli Egemenlik Meydanı'nda çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Zübeyde Hanım İlkokulu bahçesinde devam etti.

Buradaki programda Kaymakam Mustafa Can, öğrencilerin halk oyunları gösterisine eşlik etti.

Programa, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Garnizon Komutanı Hüseyin Borozan, Akhisar Milli Eğitim Müdürü Mükremin Karasu ile öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.