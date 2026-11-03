Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Kula'da kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi devrildi, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Kula'da kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi devrildi, yaralanan olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi devrildi. Kazada yaralanan olmazken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı ve soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi devrildi. Kazada yaralanan olmazken, İzmir- Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık Rampalarında meydana geldi. Mehmet Alkan, idaresindeki 63 ACA 528 plakalı TIR ile seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın dorsesi devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti yönüne trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi

Trossard, Arsenal'den Beşiktaş'a isteyeceği iki yıldızın ismini verdi
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meriç Nehri’nde göçmen ailenin botu alabora oldu: 2 çocuk kayıp

Facia sabah saatlerinde yaşandı! Çocuklardan haber alınamıyor
Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı

Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
Kahramanmaraş'ta araç köprü girişinde Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Yoldan çıkıp nehre uçtu! Araçta annesi ve babası da vardı
2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var

2027'de memur maaşları ne olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama var
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Liverpool Teknik Direktörü Iraola'dan Fenerbahçe için dikkat çeken sözler

Fenerbahçe için neler dedi neler
Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?