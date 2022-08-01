Manisa haber: Manisa'da çamur altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı Manisa haberleri... Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi çıkarıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde çamur altında kalan iş makinesi operatörünün cesedi çıkarıldı. Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, iş makinesiyle hafriyat çalışması yaptığı esnada çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu iş makinesiyle şlam (bulamaç) altında kalan operatör İbrahim Demir'i arama çalışmaları devam etti. AFAD koordinesinde yürütülen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığının da desteğiyle yürütülen çalışmada, kurtarma ve ilk yardım kafesiyle şlama saplanmış iş makinesinin kabinine ulaşan ekipler, Demir'in cansız bedenini buldu. Demir'in cenazesi, uzun uğraş sonucu çamurdan çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Olay 30 Temmuz cumartesi sabah saatlerinde maden ocağındaki şlam havuzunun bendi göçmüş, bölgede iş makinesi ve kamyonla çalışan İbrahim Coşkun ile İbrahim Demir, havuzdan boşalan çamurun altında kalmıştı. İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında sürüklenen kamyonun üzerine çıkarak kurtulmayı başarmış, çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için çalışma başlatılmıştı. Güncel AA / Ahmet Bayram Güncel Haberler

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