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Kula'daki yangında 100 hektar alan kül oldu

Kula'daki yangında 100 hektar alan kül oldu
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MANİSA'nın Kula ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde dün tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü.

Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde tarım arazisinde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahaleyle yangın, saat 00.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre tarım arazisi ve orman olmak üzere yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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