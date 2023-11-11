Manisa'da yapılan huzur güven uygulamasında 10 şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde yapılan huzur güven uygulamasında aranan 10 şahıs yakalanırken 7 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Kasım 20.00-00.00 saatleri arasında Asayiş, Kaçakçılık, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 72 ekip 217 personelin katılımıyla yapılan Turgutlu Güven Huzur Uygulamasında 2 bin 58 şahıs sorgulanırken, biri 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 aranan şahıs yakalandı. 657 aracın denetlendiği uygulamada 8 araç sürücüsüne 62 bin 787 TL para cezası uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi. 65 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği uygulamada 2 iş yerinde kumar oynadığı tespit edildi. İş yerinde 158 adet iskambil kağıdı, 138 adet pul, 1 adet hesap defteri ve 4 bin 120 TL para ele geçirildi. 8 şahsa Kabahatler Kanunun 34. maddesine göre 32 bin 264 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 180 adet doldurulmuş sigara, 2 gram esrar maddesi, 1 adet bıçak ele geçirildi. 2 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan, 4 şahsa ateşli silah bulundurmak, 1 şahsa 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan olmak üzere toplam 7 şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı. - MANİSA