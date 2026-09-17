Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.K'nin (24) adresine operasyon düzenledi.
Aramada 11 bin 214 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA