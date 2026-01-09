Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Operasyonda 280 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, 6 adreste yaptığı aramada 280 uyuşturucu hap, 60 parça peçete ve kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 12,90 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda Ü.G, S.Ö, C.G, A.Ö, H.Ö, S.M. ve F.Z. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ve A.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı, Ü.G, C.G, H.Ö, S.M. ve F. Z. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var