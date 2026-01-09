Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, 6 adreste yaptığı aramada 280 uyuşturucu hap, 60 parça peçete ve kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 12,90 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda Ü.G, S.Ö, C.G, A.Ö, H.Ö, S.M. ve F.Z. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. ve A.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı, Ü.G, C.G, H.Ö, S.M. ve F. Z. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.