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Salihli'de motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Özkan Kılınç'ın (37) kullandığı 45 ADB 839 plakalı motosiklet, Kırveli Mahallesi 539 Sokak'ta park halindeki 45 EM 564 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kılınç, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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