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Manisa'da Tartışma Cinayetle Bitti

Manisa'da Tartışma Cinayetle Bitti

Güncel Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kardeş bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Girgin hayatını kaybederken; yaşları 16 ve 12 olan şüpheliler gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ulus Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre B.H.S. (16) ve M.S. (12) ile Hasan Girgin ve kardeşi E.G. (17) arasında tartışma çıktı.

2 KARDEŞ DE BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Hasan Girgin ve kardeşi E.G. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da Tartışma Cinayetle Bitti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hasan Girgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşi E.G. Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.H.S. ve M.S. karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da Tartışma Cinayetle Bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alaşehir Manisa Ulus 3. Sayfa Güncel Haberler

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