Manisa'da Sentetik Ecza Hapla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yapılan bir operasyon sonucunda, motosikletli iki şüpheli üzerinde 300 sentetik ecza hap ile yakalandı ve tutuklandılar.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Ekipler, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcunun üzerinde 300 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel