Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koparan'a (70), K.B. (32) idaresindeki 45 TH 481 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koparan, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü K.B. gözaltına alındı.