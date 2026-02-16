Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
G.S. (34) idaresindeki 35 PL 714 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda aynı yönde seyreden A.D. (43) yönetimindeki 45 AZJ 024 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 35 PL 714 plakalı otomobilin sürücüsü G.S. ile araçta bulunan N.K. (44), M.Ö. (55), E.Y.K. (11) ve A.S. (9) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.