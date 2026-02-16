Haberler

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

G.S. (34) idaresindeki 35 PL 714 plakalı otomobil, Sart Işıklı Kavşağı'nda aynı yönde seyreden A.D. (43) yönetimindeki 45 AZJ 024 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 35 PL 714 plakalı otomobilin sürücüsü G.S. ile araçta bulunan N.K. (44), M.Ö. (55), E.Y.K. (11) ve A.S. (9) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

