Manisa'da Orman Yangınları 4. Gününde, 3 İlçede Mücadele Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangınları 4. Gününde, 3 İlçede Mücadele Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınlara karadan ve havadan müdahale edilirken, bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki orman yangını 4'üncü gününe girerken, dün Kula ve Ahmetli ilçelerinde de yangın çıktı. Kent genelindeki 3 ayrı noktada alevlerle mücadele sürüyor.

Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde 28 Haziran'da saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale süren yangında 12 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün akşam havanın kararması ile hava unsurları çalışmalarını sonlandırırken, gece görüşlü 2 helikopter sabaha kadar yangına müdahale etti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gündoğumu ile birlikte yangına 2 uçak ve 8 helikopter, 43 arazöz ile müdahale sürüyor. Yangının çıkış noktasında inceleme yapan jandarma ise şüpheli olarak Doğan Barca'yı (50) gözaltına aldı. Bölgede arıcılık yapan Barca (50), işlemleri sonrası tutuklandı.

AHMETLİ'DE ORMAN YANGINI

Diğer yandan dün saat 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesi yakınındaki çöplük alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına mücadele sürüyor. Matdere Mahallesi tahliye edilirken, alevler kuvvetli rüzgarın etkisiyle Salihli ilçesi sınırlarına ulaştı. Bunun üzerine Salihli ilçesine bağlı Çaypınar ve Mersindere mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı'na taşındı. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda personel müdahale ediyor.

KULA'DA ALEVLER YÜKSELDİ

Kula ilçesi Encekler Mahallesi'ndeki ormanda da dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Havanın kararması ile hava müdahalesi sona ererken, çalışmalar karadan yoğun şekilde devam etti. Encekler Mahallesi yakınındaki 30 haneli Çomaklı Mahallesi'nde vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu sabahsa Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 2 dozer, bölgede çalışma yürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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