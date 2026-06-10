Haberler

Şehit öğretmen Ayla Kara'nın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit öğretmen Ayla Kara'nın adı kütüphanede yaşatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğitim gördüğü okulda kütüphane açıldı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara adına memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğitim gördüğü okulda kütüphane açıldı.

Alpagu Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında, Kara'nın eğitim gördüğü Urganlı Mahallesi'ndeki 23 Nisan Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, törende yaptığı konuşmada, Kara'nın hatırasını yaşatmak amacıyla okulda kütüphane oluşturulduğunu ifade etti.

Ertuğrul Mert Kara da annesinin öğretmenliği sevgiyle yaptığını belirterek, "Bu kütüphanede okunacak her kitapta, öğrenilen her bilgide annemin hatırasının yaşayacak olması bizim için büyük bir gurur. Şehitler ölmez, annem bugün de bizi izliyor. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından Ertuğrul Mert Kara ve Kara'nın ablası Nilgün Kırdar'a, Kara'nın okuldaki kayıt belgesi ve fotoğrafının yer aldığı tablo takdim edildi.

İlçe Müftüsü Ömer Çoban tarafından ise Kara'nın annesi Yücel Gürbüz'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti
Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amed sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler